Националките с достойно 1:3 срещу Канада в Лигата на нациите

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В третата си среща от втория турнир за Лигата на нациите българските волейболистки се представиха достойно срещу силния тим на Канада, особено на фона на слабия ма срещу домакина Тайланд вчера (0:3).

Момичетата на италианския треньор Марчело Абонданца бяха равностойни с изключение на първия гейм и отстъпиха с 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28) в Банкок.

Най-резултатна за тима ни бе Борислава Съйкова с 14 точки. Мирослава Паскова и Александра Миланова добавиха по 12.

Загубата бе 5-а за България, която с 3 точки продължава да е на предпоследното 17-о място.

Канадките са 7-и с 4 победи, 2 загуби с 13 т.

В неделя завършваме с мач срещу Украйна.