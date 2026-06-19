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Националките с достойно 1:3 срещу Канада в Лигата на нациите

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нашите се радват след точка. Снимка: VNL

В третата си среща от втория турнир за Лигата на нациите българските волейболистки се представиха достойно срещу силния тим на Канада, особено на фона на слабия ма срещу домакина Тайланд вчера (0:3).

Момичетата на италианския треньор Марчело Абонданца бяха равностойни с изключение на първия гейм и отстъпиха с 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28) в Банкок.

Най-резултатна за тима ни бе Борислава Съйкова с 14 точки. Мирослава Паскова и Александра Миланова добавиха по 12.

Загубата бе 5-а за България, която с 3 точки продължава да е на предпоследното 17-о място.

Канадките са 7-и с 4 победи, 2 загуби с 13 т.

В неделя завършваме с мач срещу Украйна.

нашите се радват след точка. Снимка: VNL

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