Цварц-ов удар за ЦСКА разтърси “Локо” (Пд)

Голаджията Жоел Цварц, който уж трябваше да е част от по-доброто бъдеще на “Локомотив” (Пловдив), не само изненадващо се озова в ЦСКА, но като с експресния влак веднага се включи и в тренировъчния процес на “червените”. Цварц-ов удар за “армейците”, довел до сътресения при “смърфовете”.

27-годишният нидерландски нападател е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Той подписа за 3 г. От началото на 2026 г. Цварц се превърна в истински хит в “Локо” (Пд). А именно продажбата му в столичния гранд разбуни духовете. И се развихри буря от коментари от запалянковци на “черно-белите”, насочени срещу боса Христо Крушарски.

На официалния сайт на пловдивчани се появи официално съобщение, обясняващо, че “червените” са платили откупната клауза в договора на голаджията, а отделно е натежало, че самият играч е получавал заплахи от фенове.

“Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.

Решенията в ПФК “Локомотив” (Пловдив) се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба. Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и

самият футболист изрази

желание да премине

в този клуб,

ПФК “Локомотив” (Пловдив) нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни. Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe”, пише в информацията.

След публикуването ѝ “Локо” (Пд) остана без пресаташе. Дългогодишният изпълняващ длъжността Николай Тънковски обяви, че декларацията на сайта, в която споменатите заплахи в социалните мрежи се изтъкват като мотив за трансфера, е пусната по изрично настояване на собственика Христо Крушарски.

“Уважаеми представители на “черно-бялата” общност, във връзка с развилите се събития от тази сутрин бих искал да внеса яснота, че по-рано публикуваната позиция на ПФК “Локомотив” (Пловдив) не е мое дело и не е написана от мен. Тя е изпратена от г-н Христо Крушарски и неговото изрично желание бе да бъде публикувана в социалните мрежи и официалния сайт на клуба. Вследствие на това желая да ви уведомя, че също тази сутрин подадох своята оставка в клуба. Благодаря за хубавите моменти в последните десет години! Желая успех на отбора през следващия сезон”, написа Николай Тънковски.

А докато бурята в “черно-бялата” част от Пловдив се разрастваше,

Цварц вече

се появи с

червена

фланелка с №12

на лагера на ЦСКА в Австрия.

Специалното посрещане за Цварц от новите му съотборници

“Армейците” се похвалиха и със “специално посрещане” на Жоел, който по примера на много отбори трябваше да мине през “тунел” от футболисти, приветстващи го с “добре дошъл” с намигване и пляскане с ръце по врата и гърба. Усмихнатият нападател мина през този шпалир, а след това бе представен пред отбора и от треньора Христо Янев.

Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам). Преминава през школите на “Спарта” (Ротердам), “Екселсиор” и “Фейенорд”. Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на “Дордрехт”, а през 2019 г. се завръща в “Екселсиор”, отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. Следва период в германския “Ян Регенсбург” и престой под наем в нидерландския “Ден Хааг”. През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на “Мюнхен 1860”, а след това и на “Оснабрюк”. В началото на 2026 г. Цварц премина в “Локомотив” (Пловдив), а с екипа на “смърфовете” отбеляза 8 гола в 15 мача.

