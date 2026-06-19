Победителят отива на 1/16-финал - САЩ срещу Австралия в Сиатъл, янките поведоха 2:0 преди почивката

Съдомакините на световното първенство САЩ и класиралата се от зона "Азия" Австралия се изправиха един срещу друг в Сиатъл, като победителят потенциално ще си осигури първото място в група предсрочно.

Засега везните са наклонени в полза на американците, които дръпнаха рано в резултата, макар и след автого, а малко преди края на първото полувреме удвоиха преднината си.

"Грешникът" за Канада в 10-ата минута беше Камерън Бърджис, който в опит да избие топката след бърз пробив на Фоларин Балогън я прати в собствената си врата и даде на съперника преднина от 1:0.

2 минути преди почивката домакините получиха право на пряк свободен удар вдясно от наказателното поле почти до аутлинията. Последва подаване по земя към дъгата и мощен удар, който обаче бе отбит. Топката отскочи високо, най-съобразителен се оказа Алекс Фрийман и с глава я прати в мрежата.

Първоначално съдията отмени гола заради засада, но след намесата на VAR се оказа, че не голмайсторът, а друг американец е бил в нередовно положение, така че резултатът 2:0 беше потвърден.

Снимка: РОЙТЕРС

На това първенство САЩ вече откриха нова за себе си територия, след като отбелязаха четири гола в един мач за първи път, когато победиха Парагвай с 4:1. Но последният път, когато американците регистрират поредни победи на световно, беше през 1930 г. През 2002 г. пък стигат до четвъртфинал.

Те вече са изиграли 19 поредни мача на родна земя (11 победи, 2 равенства, 6 загуби) и ще добавят Сиатъл, където са в серия от седем победи, към дългия списък с градове, където са домакинствали след първия мач от тази серия

Австралия изненада Турция с 2:0 в първия кръг, осигурявайки си втора чиста мрежа и трета победа в последните си осем мача (3 победи, 1 равенство, 4 загуби), които започнаха със загуба 1:2 именно от САЩ. Вдъхновена от някои смели решения, като например избора на за титулярен вратар на Патрик Бийч пред капитана Матю Райън, Австралия взе три точки от първия си мач на Световно първенство за първи път от 2006 г. насам и вече спечели три от последните си четири срещи на Световното първенство (1 загуба).

Да се ​​предпази от самодоволството сега е най-важният приоритет на отбора. Помощник-треньорът Хейдън Фокс посочи неуспеха на Саудитска Арабия да се класира през 2022 г., въпреки победата над Аржентина в първия кръг, като едно от действията, които никой не желае да повтаря.

Това е първият мач на световното първенство между тях, като отборите са се срещали в четири приятелски срещи. САЩ спечелиха последните две през юни 2010 г. и октомври 2025 г.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

САЩ: Мат Фрийс, Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Антъни Робинсън, Тим Рийм, Алекс Фрийман, Тайлър Адамс, Уестън Маккени, Малик Тилман, Рикардо Пепи, Фоларин Балогън.

Австралия: Патрик Бийч, Алесандро Чиркати, Джейкъб Италиано, Джордън Бос, Хари Сутар, Камерън Бърджис, Ейдън О'Нийл, Пол Окон-Енгстлер, Матю Леки, Мохамед Туре, Нишан Велупилай.