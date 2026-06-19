Екстазът на една нация: "Ангелът на независимостта" избухна като вулкан след класирането на Мексико (галерия)

Финалният съдийски сигнал в Гуадалахара в четвъртък вечерта не просто сложи край един футболен мач. Той отприщи емоционално земетресение, което разтърси основите на цяла нация.

Снимка: РОЙТЕРС

В сърцето на столицата емблематичният паметник "Ангелът на независимостта" се превърна за минути във вулкан от радост, зелено-бяло-червен епицентър, където душата на Мексико преливаше, за да отпразнува историческото класиране за 1/16-финалите на световното първенство. Историческо, защото се превърна в първия отбор на подобна фаза в историята на мондиалите изобщо.

Не става въпрос само за футбол. Никога не е било. Зад драматичния гол на Луис Ромо и чудотворните спасявания на Раул "Тала" Рангел, които запечатаха победата с 1:0 срещу Република Корея, се крие гордостта на народ, който се нуждаеше от тази радост.

Снимка: РОЙТЕРС

След години на съмнение, спряно развитие и ожесточена критика мексиканският национален отбор доказа, че играта у дома не е натиск, а движеща сила. Победата във втория мач от групата означаваше да се отърси от призраците на миналото, да се заглушат критиците с твърдост и най-вече да се възстанови вярата на милиони фенове, които сега отново вярват, че невъзможното е постижимо.

Снимка: РОЙТЕРС

На "Пасео де ла Реформа" всяко чувство за ред изчезна. Асфалтът изчезна под неизмеримата човешка вълна, чието сърце пулсираше с ритъма на десетки хиляди.

Цели семейства, баби и дядовци, прегръщащи внуците си, които са свидетели на живо на първото си световно, и непознати, обединени в един вик на чиста радост, накараха кръговото да ехти, да свети, дори да танцува.

Снимка: РОЙТЕРС

Трицветен дим обагри нощното небе, знамена се развяваха със сила, която сякаш не идваше от вятъра, а го създаваше, докато Cielito Lindo се пееше с пресипнали гърла, но преливащи от щастие сърца.

Този триумф означава, че гигантът се е събудил на собствен терен. Мексико вече е в следващия кръг, а първото място в група А е математически осигурено.

Снимка: РОЙТЕРС

Днес Мексико не спи; днес цялата страна прегръща "Ангела на независимостта", обгърната от красивата лудост на знанието, че е победител.