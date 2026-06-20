След дъжд качулка: Алжир се жалва от съдията заради грубо нарушение на Меси

Алжир подаде жалба до ФИФА за лошо съдийство от страна на поляка Шимон Марчиняк при загубата с 0:3 от Аржентина в Канзас Сити на световното.
Основните оплаквания в писмото са за две ненаказани ситуации:
Лионел Меси удря с бутони прасеца на алжирския капитан Айса Манди, след което мегазвездата отбелязва хеттрик.
Алексис МаКалистър удря с лакът в лицето Ибрахим Маза, като съдията е бил само на метър от инцидента.
Естествено, това няма да доведе до нищо.
Плюс това жалбата идва 3 дни по-късно. След дъжд качулка.