След дъжд качулка: Алжир се жалва от съдията заради грубо нарушение на Меси

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Алжир подаде жалба до ФИФА за лошо съдийство от страна на поляка Шимон Марчиняк при загубата с 0:3 от Аржентина в Канзас Сити на световното.

Основните оплаквания в писмото са за две ненаказани ситуации:

Лионел Меси удря с бутони прасеца на алжирския капитан Айса Манди, след което мегазвездата отбелязва хеттрик.

Алексис МаКалистър удря с лакът в лицето Ибрахим Маза, като съдията е бил само на метър от инцидента.

Естествено, това няма да доведе до нищо.

Плюс това жалбата идва 3 дни по-късно. След дъжд качулка.