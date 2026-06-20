Шотландия на победа от плейофите на световното, но Мароко дръпна 1:0 още във 2-ата минута

Шотландия е на прага на класиране за 1/16-финалите от Група C на световното първенство, след като се среща с полуфиналиста от 2022 г. Мароко на стадиона в Бостън. Северноафриканският отбор се надява да изпревари шотландците с победа тук и направи първата крачка с откриващ резултата гол още във 2-ата минута.

Страхотно подаване от Брахим Диас прати Исмаел Сайбари (Мароко) в наказателното поле отдясно. Напателзят се огледа за съотборници, но като не откри никого, реши да стреля. Въпреки че ъгълът беше малък ударът му над главата на вратаря беше силен и точен.

Шотландия направи успешно завръщане на мондиал за първи път от 1998 г. насам, като победи с 1:0 над Хаити. Този резултат ги оставя на прага на квалификациите, въпреки че ще трябва да спечелят поредни мачове в един голям турнир за първи път в историята си, за да си осигурят това тук. Шотландците никога не са печелили повече от веднъж в който и да е голям турнир, но поне пристигат тук с добро настроение, окуражени както от властната си форма в последните си 11 състезателни мача (8 победи, 1 равенство, 2 загуби), така и от силната подкрепа на пътуващата „Армия от Тартан".

Мароко започна кампанията си солидно с трудно извоювано равенство 1:1 срещу Бразилия в първия си мач. Този резултат се основава на перфектния квалификационен цикъл на „Атлас Лайънс" (8 победи), заедно с титлите им от Арабската купа и Купата на африканските нации. Мароко може да постави нов рекорд за най-дългата серия без загуба от груповата фаза на Световното първенство от африканска нация, докато се стреми към шеста (2 победи, 3 равенства), а срещата с европейски противници не би трябвало да хвърля твърде много неизвестни, тъй като девет от последните им 12 мача от Световното първенство са срещу отбори от УЕФА.

Това е вторият междубор между отборите, след победата на Мароко с 3:0 в груповата фаза на Световното първенство през 1998 г. Мароко е непобеден в пет от последните си шест мача от груповата фаза на Световното първенство срещу европейски отбори (2 победи, 3 равенства).

Ето съставите:

Шотландия: Ангъс Гън, Грант Хенли, Джек Хендри, Киърън Тиърни, Нейтън Патерсън, Скот Мактоминей, Люис Фергюсън, Анди Робъртсън, Джон Макгин, Райън Кристи, Че Адамс.

Мароко: Боно, Ашраф Хакими, Иса Диоп, Чади Риад, Нусаир Мазрауи, Нейл ел Айнауи, Аюб Буади, Брахим Диас, Изедин Уахи, Билал ел Ханус, Исмаел Сайбари.