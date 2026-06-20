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Бразилия ще доказва, че е фаворит на световното ср...

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Бразилия ще доказва, че е фаворит на световното срещу футболното джудже Хаити (съставите)

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Петкратният световен шампион по футбол Бразилия трябва да доказва, че с право го сочат за един от фаворитите на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ.

"Селесао" играе във втория кръг срещу Хаити във Филаделфия и се нуждае не само от задължителна, но и от убедителна победа, за да излезе на първото място в група С.

Малко по-рано Мароко победи Шотландия, а в последния кръг Бразилия ще играе именно срещу коравите британци.

Ето съставите.

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Габриел Магаляес, Дъглас Коста, Бруно Гимараеш, Каземиро, Рафиня, Лукас Пакета, Винисиус Джуниър, Матеус Куня.

Хаити: Джони Пласид, Карленс Аркус, Рикардо Аде, Жан-Кевин Дюверн, Ханес Делкроа, Мартин Експерианс, Жосуе Казимир, Данли Жан Жак, Жан-Рикнер Белегард, Рубен Провидънс, Францди Пиеро.

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