Съд във Версай изпраща капитана на Мароко на съд за изнасилване, той играе на световното

На 19 юни апелативният съд във Версай, Франция потвърди, че защитникът на "Пари Сен Жермен" и капитан на мароканския национален отбор Ашраф Хакими ще бъде съден по обвинения в изнасилване. 27-годишният футболист отрича.

През февруари 2023 г. млада жена съобщава на полицията в района Вал дьо Марн, югоизточно от Париж, че спортистът я е изнасилил. Според жертвата те са се запознали в социалните мрежи, след което Хакими я поканил на гости и „я целунал по устните и гърдите през дрехите ѝ".

Играчът на ПСЖ веднага отрече обвиненията. „Спокоен съм. Хората, които ме познават, разбират това. Фокусиран съм върху най-важните неща в живота си: семейството и футбола. И тогава казах, истината ще излезе наяве", каза Ашраф пред RMC Sport.

През март същата година мароканецът е поставен под съдебен надзор, след като е задържан за разпит, по време на който отрича всички обвинения. Адвокатите му настояват, че случаят е част от схема за изнудване.

Сега съдът във Версай потвърди, че изслушването ще се проведе през следващите месеци.

„Съдът ме погледна в очите и каза: „Ако не беше известен, този случай никога нямаше да се случи." Избрах да мълча в продължение на много години. Вярвах, че запазването на достойнство, търпение и доверие в съдебната система ще позволи да се вземат правилните решения", коментира футболистът в социалните си мрежи.

В същото време Хакими се радва, че вече ще може да говори публично за случилото се.

„Днес се разказва история, която не е моя – в ущърб на семейството ми, живота ми и истината. Понякога се чувствам сякаш съм се превърнал в лесна мишена. Очаквам с нетърпение този процес от първия ден. Нямам търпение. Най-накрая мога да говоря", каза Ашраф.

През 2023 г. роднините на Хакими бяха принудени публично да изразят чувствата си по случая. Майка му, разбира се, застана на страната на сина си.

„Сърцето ми ми казва, че синът ми е невинен. Той беше отгледан много добре. Говорих с него за това и той ме увери, че е невинен. Закле ми се. Ашраф не заслужава това, което му се случва сега", цитира думите ѝ Sportskeeda.

В същото време съпругата на Ашраф, Хиба Абук, не му повярва. Когато обаче новината за обвиненията се разчу за първи път, те вече бяха в процес на развод.

„Имах нужда от време, за да преживея този шок. След като решихме да се разделим и да спрем да живеем заедно, кой би си помислил, че освен болката от раздялата, ще се сблъскам и с това срамно деяние? Трябва да се доверя на съдебната система, особено като се има предвид сериозността на обвиненията. Винаги ще бъда на страната на жертвите", каза тя пред репортери.

През август 2025 г. Le Parisien съобщи, че Ашраф е изправен пред до 15 години затвор – присъдата, поискана от прокуратурата.

Хакими се присъедини към ПСЖ от "Интер" през 2021 г. Той е един от най-добрите защитници в света. С парижани Ашраф спечели пет пъти пъти местното първенство първенства, два пъти купата на Франция и три пъти суперкупата. Освен това има две Шампионски лиги и една суперкупа на УЕФА.

В петък срещу събота през нощта той изведе Мароко за втори път на световното първенство и игра за победата 1:0 срещу Шотландия.