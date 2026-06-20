Парагвай дръпна 1:0 на Турция още във 2-ата минута на аутсайдерското дерби в група D

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Турция и Парагвай излязоха да спасяват световното на стадиона в Сан Франциско в мач от група D.

Двата отбора загубиха първите си срещи съответно 0:2 от Австралия и 1:4 от САЩ. Американците вече се класираха за 1/16-финалите, след като по-рано през деня надвиха 2:0 "кенгурутата".

Парагвайците не се бавиха много и още във 2-ата минута откриха резултата, с което дадоха първи заявката си за краен успех в двубоя.

Матиас Галарса перфектно овладя подаване на Хулио Енсисо и отправи фантастичен удар от далечно разстояние, който отиде в долния десен ъгъл.

Турците логично се втурнаха в атаки, но стигнаха само до удар в напречната греда в 34-ата минута.

Ето съставите.

Турция: Угурчан Чакър, Мерт Мулдур, Мерих Демирал, Абдулкерим Бардакчъ, Ферди Кадъоглу, Исмаил Юксек, Хакан Чалханоглу, Юнус Акгун, Арда Гюлер, Кенан Йълдъз, Керем Актуркоглу.

Парагвай: Орландо Хил, Хуан Касерес, Густаво Гомес, Омар Алдерете, Хуниор Алонсо, Мигел Алмирон, Андрес Кубас, Диего Гомес, Матиас Галарса, Исидор Пита, Хулио Инсисо.