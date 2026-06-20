Васил Божков продал дълга на "Левски" от 5 млн. евро на адвокатите си по "Магнитски", нямал с какво друго да им плати

Най-много да не играят в евротурнирите.

Като гледам какво правят феновете, може да си поискам всички 10 млн. евро, заяви бизнесменът

Васил Божков обяви, че не той, а адвокатите, които му водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", искат 5 млн. евро от "Левски". Но заговори, че заради реакцията на феновете той би си поискал цялата сума - около 10 млн. евро. А ако онези 5 млн. евро не били платени в 14-дневен срок, "Левски" ще получи санкция да не участва в евротурнирите.

След спечелването на мечтаната шампионска титла в България "сините" ще играят в квалификациите на Шампионската лига. В първия квалификационен кръг "Левски" среща "Борац" (Баня Лука). Левскарите гостуват на шампиона на Босна и Херцеговина на 7 юли. Срокът за изплащане на дълга изтича преди старта на евроучастието, но от клуба вече обявиха, че няма да плащат без допълнителни проверки. И ще сезират всички възможни органи.

"Не аз си търся дълговете. Това е едно вземане, което беше единственото неблокирано, и адвокатите ми, които ми водят делата в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам – всичко при мен е блокирано. Аз не искам парите, искат ги адвокатите, това са техни пари. Аз не искам нищо от Левски", коментира Васил Божков пред Българското национално радио.

Относно поисканите проверки в официалното съобщение от футболния клуб бизнесменът заяви: "Ако се направи проверка и становище, най-много "Левски" да си загуби правото да играе в европейските турнири".

"По закон срокът е две седмици. Ако не бъде спазен, сигурно ще се заведе дело, ще се информират Българският футболен съюз и УЕФА. И "Левски" няма да може да участва в турнирите. След това ще се направи изпълнителен лист от съдия изпълнител. Мисля, че това е процедурата", продължи той.

Макар самият Божков неколкократно да обявяваше, че няма да си търси парите от "Левски", сега направи препратка към коментара от Наско Сираков след смяната на собствеността - след като футболният клуб беше спасен, на въпрос за дълговете към Божков Сираков се пошегува, че това вече не би било проблем.

"Наско Сираков каза, че продава двама футболисти и връща парите. Не би трябвало този иск да фалира клуба. Това е един велик клуб и това за него е един нищожен иск. Защо плачат и фенове плачат, не мога да кажа. Те не знаят ли, че когато се дават пари, трябва да се връщат. Като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всички видове задължения за около 10 млн. евро, защото не заслужават нищо. Нали казваха, че няма да се бъркат в корпоративни интереси. Това са разговори между две корпорации. За какво пищят и сипят заплахи в социалните мрежи? Неморално е", каза още Васил Божков.

Че бившият собственик на футболния "Левски" Васил Божков е поискал от новото ръководство на клуба да му плати 5 млн. евро, стана ясно от "позиция на ПФК "Левски" относно претенция, свързана с исторически вземания". Текст с това заглавие се появи на официалния сайт на "Левски", а от информацията се разбра, че адвокат на Васил Божков е отправил покана в 14-дневен срок от клуба да направят плащането.

Въпреки че няколко пъти Божков обявяваше публично, че няма да си търси парите от "Левски", именно това се случи след смяната на собствеността на футболния клуб, който преминава от ръцете на Наско Сираков в тези на крупния инвеститор Атанас Бостанджиев.

Ето и пълния текст на позицията на "Левски" без редакторска намеса:

ПФК „Левски" АД информира своите акционери, партньори и привърженици, че до клуба е изпратено „уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение", от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. Според изложеното в получените документи, сумата произтича от исторически вземания, свързани с предходен период от финансирането на клуба, като същите са били прехвърлени на адвокат Баумайер от „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" ЕАД с договор за цесия от 20.03.2026 година. В самата покана клубът е приканен в четиринадесетдневен (14) срок да заплати посочената сума по банкова сметка с титуляр Стоян Баумайер. Прави впечатление, че уведомлението е отправено от предполагаемия нов кредитор вместо от досегашния кредитор, което не е в съответствие с приложимите законови разпоредби и позволява на клуба да поиска разяснение от отсрещната страна.

Вземанията, за които се претендира плащане, произхождат от „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" ЕАД – дружество, публично свързвано с Васил Божков и попадащо в обхвата на международни санкционни режими. От друга страна, плащането се иска по банкова сметка с титуляр адв. Стоян Баумайер – лице, публично известно като адвокат на Васил Божков и многократно представял се в медиите именно в това качество („my client has cooperated 100% with the American authorities„).

Така ПФК „Левски" е изправен пред ситуация, при която вземания, свързани с дружество от орбитата на санкционирано лице, са прехвърлени на лице, публично известно като негов адвокат, след което от клуба се изисква да преведе над 5 милиона евро именно по сметка на това лице.

Клубът не може да третира тази ситуация като търговски или счетоводен въпрос, който може да бъде решен с един банков превод. Когато претендирани вземания произхождат от дружество, свързано със санкционирано лице, когато тези вземания са прехвърлени по нов юридически път, и когато плащането се иска по сметка на лице, публично известно като адвокат на същото санкционирано лице, клубът е длъжен да постави въпроса дали не се създава механизъм за заобикаляне на международни санкции или за икономическо реализиране на права, които иначе биха били обект на санкционни ограничения.

ПФК „Левски" няма правомощията на разследващ орган и не си присвоява функциите на компетентните институции, но клубът има право и задължение да не допуска да бъде въвлечен в действие, което може да създаде санкционен, банков, правен, лицензионен или репутационен риск за него, неговите партньори, инвеститори, обслужващи банки и институциите, с които работи. Поради това ПФК „Левски" няма да извърши плащане по тази претенция, преди да бъде извършена пълна проверка относно произхода на вземанията, валидността и целта на извършените цесии, крайния икономически бенефициер, евентуалната свързаност между страните и приложимите санкционни режими.

Клубът никога не е крил, че в миналото са възниквали задължения, а дори напротив – през последните години последователно е информирал своите привърженици, партньори и институциите за историческите си тежести, за предприетите действия по стабилизация и за усилията да бъде изграден прозрачен, устойчив и съвременен модел на управление и финансиране. Именно тази последователност задължава клуба да бъде особено внимателен, когато пред него се поставя претенция с подобен произход, подобна конструкция и подобен начин на плащане.

В този контекст ПФК „Левски" не може да подмине и публично известните обстоятелства от последните години. Васил Божков е основен фактор, клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури. В публичното пространство беше ясно посочвано, че тези задължения няма да бъдат опрощавани, но и че парите няма да бъдат поискани обратно от „Левски". Това винаги е било приемано, както от привържениците, така и от ръководството, като морално извинение към най-големия български футболен клуб за причинените щети.

В тази променена фактическа обстановка клубът смята да предприеме всички необходими действия за защита на интереса си. Ще бъдат изпратени официални писма до Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Клубът ще поиска да бъде проверена структурата на цесията, произходът на претендираните вземания, движението им между отделните лица и дружества, както и евентуалната икономическа, юридическа или фактическа свързаност между първоначалните кредитори, цедента, новия претендиращ кредитор и санкционирани лица или дружества.

Доколкото на ПФК „Левски" е известно върху вземанията на „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" ЕАД е наложен запор от Националната агенция за приходите. Това е допълнително основание, поради което дружеството не може да извършва плащания без надлежно да е спазило всички законови процедури, включително да не бъдат ощетявани публични вземания.

Паралелно с това, клубът ще информира Българския футболен съюз и УЕФА за случая, за да бъде безспорно ясно, че ПФК „Левски" действа прозрачно, отговорно и в защита на своята финансова, правна и лицензионна надеждност. При необходимост и доколкото законът позволява, клубът ще предостави релевантна информация и документация на партньорски институции и дипломатически представителства, включително във връзка със спазването на международните санкционни режими. Всички юридически допустими факти и документи по случая ще станат публични, защото привържениците на клуба имат право да знаят кой, кога, по какъв път и с каква цел претендира средства от „Левски".

В същото време ръководството на клуба потвърждава готовността си да води добросъвестен диалог за справедливо и устойчиво решаване на всички действително съществуващи задължения на клуба, но само по начин, който не нарушава българското и международното право, не създава санкционен, банков, лицензионен или репутационен риск, не компрометира усилията за изграждане на прозрачен модел на собственост, управление и финансиране, не поставя под съмнение лиценза на „Левски" и участието му в българските и европейските клубни турнири, и не превръща клуба в инструмент за обслужване на интереси, свързани със санкционирани лица или дружества.