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Христо Илиев и Радина Величкова на финал на балканиадата по атлетика

Георги Банов

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Христо Илиев лети към финала на 100 метра.

Най-добрият ни спринтьор Христо Илиев и Радина Величкова се класираха за финалите на 100 м на Балканиадата във Волос (Гър). Националът спечели първия полуфинал с 10,18 сек (вятър 3,1 м/сек).

Така довечера от 21 ч Илиев ще бяга за златото и национален рекорд.

Преди седмица в Атина той прелетя стоте метра с 10,05 сек, което е най-бързото бягане на българин на тази дистанция. Вятърът в гръцката столица бе малко над допустимите 2 м/сек.

Рекордът на България в дисциплината е 10,13 сек на Петър Петров от 1980 г.

При жените Радина Величкова зае трето място в третия полуфинал с личен рекорд за сезона от 11,53 сек и се класира по време за финала довечера от 21,30 ч.

Другата ни участничка в полуфиналите на 100 м Кристен Радуканова остана пета в първия полуфинал с 11,72 сек и не намери място в битката за медалите.

България е на балканидата във Волос с рекорден състав, като цялата делегация е от 74 човека. Шефът на федерацията Георги Павлов предприе този ход, за да може младите атлети да се сблъскат с международна конкуренция, което да им осигури развитие. 

Христо Илиев лети към финала на 100 метра.
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