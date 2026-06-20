"Левски" пред подпис с камерунеца Ебоа Ебоа

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„Левски" е близо до привличането на камерунския централен защитник Феликс Ебоа Ебоа, който е свободен агент след изтичането на договора му с „Арда".

Българският шампион е в конкуренция с „Нефтчи" (Баку) за неговия подпис, но преминаването на младия нападател Преслав Бачев от „Герена" към Кърджали засилва вероятността за сделка.

„Сините" спешно търсят бранител заради контузията на Стипе Вуликич и очакваната продажба на Кристиан Макун след първите мачове в Шампионската лига.

29-годишният Ебоа Ебоа е юноша на „Пари Сен Жермен", играл е за френския „Генгам" (финалист за купата на лигата през 2019 г. заедно с Маркюс Тюрам) и има 1 мач за националния тим на Камерун. За „Арда" записва 66 мача и 5 гола.