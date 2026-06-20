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На 46 г. Роналдиньо се връща на терена, подписва в Италия

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Роналдиньо Снимка: instagram.com/ronaldinho/

46-годишният носител на „Златната топка" Роналдиньо ще подпише договор с италианския третодивизионен клуб „Равена".

Новината потвърди вицепрезидентът на тима Ариедо Браида, който допълни, че не е изключено бразилецът да се завърне и на терена.

Официалното съобщение ще бъде направено на 23 юни в Маями, а самият футболист сподели, че очаква с нетърпение да напише нова история и да предаде радостта от играта на новия си отбор.

Роналдиньо прекрати кариерата си през 2018 г. във „Флуминензе" (Рио де Жанейро). Той е световен шампион с Бразилия от 2002 г. и носител на „Златната топка" за 2005 г.

В клубната си кариера е печелил Шампионската лига и две титли на Испания с „Барселона", като е играл още за „Пари Сен Жермен", „Милан", „Фламенго" (Рио де Жанейро), „Атлетико Минейро" (Бело Оризонте) и „Гремио" (Порто Алегре).

Роналдиньо Снимка: instagram.com/ronaldinho/

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