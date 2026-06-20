Радослав Росенов донесе бронз на България от световната купа в Китай

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Радослав Росенов спечели бронзов медал на световната купа по бокс в Гуейян, Китай.

Осемкратният европейски шампион, носител на рекордните пет трофея от Купа „Странджа", не се даде лесно срещу актуалния златен медалист от олимпийските игри в Париж Абдумалик Халоков (Узбекистан).

Двамата проведоха страхотен мач на полуфиналите в категория до 60 килограма. Българският национал показа умения и много талант, но в крайна сметка победата отиде в ръцете на изключително класния представител на Узбекистан, който е и действащ световен шампион.

Световната купа в Китай е един от най-престижните турнири на World boxing. Той е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.