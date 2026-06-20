Български треньор намерил точното място за нов ас на Германия

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Германия стартира взривно на световното първенство благодарение на това, че игра срещу вероятно най-слабия от 48-те отбора.

Взривното 7:1 срещу Кюрасао донесе добро настроение у и около бундестима, който определено бе изпратен с резерви на мондиала.

Един от големите печеливши от този мач сред немските футболисти определено е левият защитник Натаниел Браун.

Преди първия двубой от световното може би най-голямата въпросителна в състава на селекционера Юлиан Нагелсман бе кой ще действа по левия фланг на отбраната. Допреди последните контроли се смяташе, че фаворит е Давид Раум от “РБ Лайпциг”.

Силният сезон на Браут с “Айнтрахт” (Франкфурт) и доброто представяне в спарингите обаче явно са накарали Нагелсман да заложи на него. И Браун оправда 100-процентово доверието му.

Навършилият преди 4 дни 20 г. бранител асистира на Нико Шлотербек, който вкара за 2:1 и сам отбеляза 5-ото попадение за бундестима.

Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"

Оказва се, че за да стигне Браун до този връх в кариерата си до момента, солидна заслуга има български треньор. Името му е Петър Гайдаров, който работи с Натаниел в школата на “Нюрнберг”. Именно той решава да преквалифицира високият 176 сантиметра Браун в ляв бек. Преди това бъдещият национал на Германия има офанзивни функции по фланга.

Та Гайдаров прави от Браун явно сполучлив ляв защитник, а през 2021-а пътищата им се разделят. Заради добрите си резултати в Нюрнберг българският треньор е поканен да работи в школата на гранда “Байерн”.

След като през 2024-а премина в “Айнтрахт”, сега Браун ще бъде закупен именно от баварците. Очаква се сделката да е за 40 млн. евро.

В края на април се разбра, че Гайдаров напуска след края на сезона школата на “Байерн” заради целта си да работи в мъжкия футбол. В петък стана ясно и къде ще се случи това, а едва ли някой е предполагал кое е мястото.

35-годишният Гайдаров ще бъде част от щаба на новия треньор на испанския “Атлетик” (Билбао) Един Терзич.

Всъщност Браун не е единственият германски национал, за чието развитие принос има нашият специалист. В школата на “Байерн” той работи с титуляря на световното Александър Павлович и Ленарт Карл, който само на 18 г. щеше също да е титуляр, но се контузи нещастно на тренировка.