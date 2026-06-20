ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дрогиран бургазлия без книжка вози 27 мигранти в б...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23079905 www.24chasa.bg

Български треньор намерил точното място за нов ас на Германия

1108
Натаниел Браун се радва след попадението си срещу Кюрасао, дошло при дебюта му на световно. СНИМКА: РОЙТЕРС

Германия стартира взривно на световното първенство благодарение на това, че игра срещу вероятно най-слабия от 48-те отбора.

Взривното 7:1 срещу Кюрасао донесе добро настроение у и около бундестима, който определено бе изпратен с резерви на мондиала.

Един от големите печеливши от този мач сред немските футболисти определено е левият защитник Натаниел Браун.

Преди първия двубой от световното може би най-голямата въпросителна в състава на селекционера Юлиан Нагелсман бе кой ще действа по левия фланг на отбраната. Допреди последните контроли се смяташе, че фаворит е Давид Раум от “РБ Лайпциг”.

Силният сезон на Браут с “Айнтрахт” (Франкфурт) и доброто представяне в спарингите обаче явно са накарали Нагелсман да заложи на него. И Браун оправда 100-процентово доверието му.

Навършилият преди 4 дни 20 г. бранител асистира на Нико Шлотербек, който вкара за 2:1 и сам отбеляза 5-ото попадение за бундестима.

Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"
Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"

Оказва се, че за да стигне Браун до този връх в кариерата си до момента, солидна заслуга има български треньор. Името му е Петър Гайдаров, който работи с Натаниел в школата на “Нюрнберг”. Именно той решава да преквалифицира високият 176 сантиметра Браун в ляв бек. Преди това бъдещият национал на Германия има офанзивни функции по фланга.

Та Гайдаров прави от Браун явно сполучлив ляв защитник, а през 2021-а пътищата им се разделят. Заради добрите си резултати в Нюрнберг българският треньор е поканен да работи в школата на гранда “Байерн”.

След като през 2024-а премина в “Айнтрахт”, сега Браун ще бъде закупен именно от баварците. Очаква се сделката да е за 40 млн. евро.

В края на април се разбра, че Гайдаров напуска след края на сезона школата на “Байерн” заради целта си да работи в мъжкия футбол. В петък стана ясно и къде ще се случи това, а едва ли някой е предполагал кое е мястото.

35-годишният Гайдаров ще бъде част от щаба на новия треньор на испанския “Атлетик” (Билбао) Един Терзич.

Всъщност Браун не е единственият германски национал, за чието развитие принос има нашият специалист. В школата на “Байерн” той работи с титуляря на световното Александър Павлович и Ленарт Карл, който само на 18 г. щеше също да е титуляр, но се контузи нещастно на тренировка.

Натаниел Браун се радва след попадението си срещу Кюрасао, дошло при дебюта му на световно. СНИМКА: РОЙТЕРС
Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)