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Турция първа в историята не вкара след 62 удара на световно, неин защитник с рекорд

1996
Абдулкерим Бардакджъ Снимка: Ройтерс

Туррция куриозно записа антирекорд (отборен) и рекорд (индивидуален) при загубата с 0:1 от Парагвай във втория мач от групите на световното, която означаваше отпадане на комшиите от турнира след първата фаза.

Общо в срещите с южноамериканците и Австралия (0:2) избраниците на италианския треньор Винченцо Монтела отправиха 62 удара към вратата, но не вкараха.

Според статистическата компания Opta това е най-големият брой опити без отбелязано попадение в рамките на два последователни мача от световно първенство, откакто се води официална статистика от 1966 г. насам.

Централният защитник на Турция Абдулкерим Бардакджъ обаче записа положителен рекорд в двубоя срещу Парагвай.

31-годишният бранител направи общо 98 паса, като всеки бе точен.

С това постижение Бардакджъ подобри досегашния рекорд на американеца Крис Ричардс, който направи 84 от 84 точни паса също срещу Парагвай. САЩ би 4:1.

Абдулкерим Бардакджъ Снимка: Ройтерс

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