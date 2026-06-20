Каземиро се събира да играе с Меси в САЩ

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Бразилският национал Каземиро ще играе през новия сезон редом до мегазвездата на Аржентина Лионел Меси м американския "Интер Маями".

Това съобщава журналистът Фабрицио Романо. Според него страните вече са постигнали съгласие и всичко е уточнено, като сделката трябва да стане факт към края на световното.

34-годишният халф игра в "Реал" (Мадрид) 9 сезона и бе съперник с Меси, който бе лидер на "Барселона" в голямото дерби на Испания - Ел Класико.

В последните 4 г. бразилецът рита в "Манчестър Юнайтед". Престоят му в Англия обаче не бе така успешен.

Мнозина се питат защо той е титуляр за родината си на световното.