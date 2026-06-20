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"Реал" изравни "Байерн" в класацията за най-много ...

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"Реал" изравни "Байерн" в класацията за най-много голове на световни първенства

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Винисиус Снимка: Ройтерс

В дуела за най-много попадения, които са дело на играчи на даден клуб, на световни първенства отново има равенство на върха.

Донесе го Винисиус Жуниор, който се разписа за победата на Бразилия с 3:0 над Хаити във втория кръг на груповата фаза.

Така "Реал" събра 83 гола, колкото има и "Байерн".

Преди мондиала в САЩ, Канада и Мексико германският гранд водеше на испанския със 79:78.

От "Байерн" на световния шампионат са вкарали немецът Джамал Мусиала, англичанинът Хари Кейн (2) и колумбиецътЛуис Диас.

Винисиус има 2 попадения, колкото и друг ас на "Реал" - капитанът на Франция Килиан Мбапе. Веднъж се е разписал англичанинът Джуд Белингам.

Винисиус Снимка: Ройтерс

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