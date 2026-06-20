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Рами Киуан ще се боксира за златото на световната купа в Гуейян

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Рами Киуан Снимка: БФБокс

Рами Киуан се класира за финала на турнира от световната купа по бокс в Гуейян (Китай).

В полуфиналите в категория до 75 килограма българският национал надви поляка Матеуш Урбан след 4:1 съдийски гласа.

Световният ни вицешампион изигра супер първите два рунда. В тях той показа уменията си и доминира на ринга, осигурявайки си комфортен аванс. Това бе достатъчно да си подпечата победата.

Утре в спора за златния медал той ще се изправи срещу Саиджамшид Жафаров (Азер).

 Световната купа в Китай е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.

Рами Киуан Снимка: БФБокс

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