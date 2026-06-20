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https://www.24chasa.bg/sport/article/23080749 www.24chasa.bg

40-годишен аржентински треньор получи инфаркт на пресконференция

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Фернандо Гаго Снимка: instagram.com/fergago5oficial/

Бившият аржентински национал Фернандо Гаго претърпя инфаркт и бе опериран по спешност в Чили. Игралият за „Реал" (Мадрид) Гаго е бил хоспитализиран по спешност в Сантяго.

40-годишният треньор, който в момента е начело на чилийския „Универсидад де Чили", е почувствал неразположение и гадене още преди началото на мача срещу „О'Хигинс", завършил с победа 2:0 за неговия тим.

Въпреки влошеното си състояние, Гаго остава край тъчлинията по време на двубоя и дори започва традиционната пресконференция след последния съдийски сигнал. Той обаче е принуден да я прекъсне, след което е откаран веднага в болница. Изследванията са установили сериозен сърдечно-съдов проблем, наложил незабавна операция за поставяне на стент.

Според пресслужбата на „Универсидад де Чили" интервенцията е преминала успешно. Благодарение на бързата и навременна реакция на медицинския екип, опасността за живота на Гаго е избегната. В момента той е в стабилно състояние и се възстановява под лекарско наблюдение, като временно няма да ръководи отбора, докато преминава през задължителния период на възстановяване.

Като професионален футболист Фернандо Гаго има богата кариера, преминала през клубове като аржентинските „Бока Хуниорс" и „Велес", италианския „Рома" и испанските „Валенсия" и „Реал" (с който печели две титли на Испания, една купа и една суперкупа на страната).

С националния отбор на Аржентина той става олимпийски шампион през 2008 г., вицешампион на световното първенство през 2014 г. и двукратен сребърен медалист от турнира Копа Америка (2007, 2015).

Фернандо Гаго Снимка: instagram.com/fergago5oficial/

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