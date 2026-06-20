"Левски": Няма да платим и евро на адвокатите на Божков, не приемаме претенцията в този вид

Бившият собственик на футболния "Левски" Васил Божков днес разясни, че не той, а адвокатите, които водят делата му в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", искат 5 млн. евро от "Левски". Той е продал на тях дълга на "сините" към него, за да си плати разходите по въпросните дела.

А те не са платени в 14-дневен срок, клубът ще получи санкция да не участва в евротурнирите, обяви бизнесменът пред БНР.

След спечелването на мечтаната шампионска титла в България "сините" ще играят в квалификациите на Шампионската лига. В първия квалификационен кръг "Левски" среща "Борац" (Баня Лука). Левскарите гостуват на шампиона на Босна и Херцеговина на 7 юли. Срокът за изплащане на дълга изтича преди старта на евроучастието, но от клуба обявиха, че няма да плащат без допълнителни проверки. И ще сезират всички възможни органи.

Ето какво публикуваха на официалния си сайт от "Герена" като отговор на заявеното от Васил Божков:

"Във връзка с полученото „уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение", както и с последвалите публични коментари през последните 24 часа, ПФК „Левски" АД предоставя разяснения по най-важните въпроси, поставени от привърженици и представители на медиите.

Въпрос: Ще плаща ли „Левски" претендираните 5 милиона евро?

Отговор: Клубът няма да преведе нито евро, преди компетентните институции да се произнесат дали тази конструкция с цесия към адвокат, публично известен като адвокат на Васил Божков, е допустима и не представлява заобикаляне на международни санкции. За „Левски" това не е обикновен търговски спор, а въпрос, който може да създаде санкционен, банков и репутационен риск за клуба.

Въпрос: А ако е допустима?

Отговор: Ако компетентните институции потвърдят, че подобно плащане е допустимо и не създава риск за „Левски", тогава клубът ще премине към следващия етап, а именно разговори, в които ще изложи своите аргументи и възражения по същество относно основанието, размера и изискуемостта на претендираните суми. С други думи - „Левски" не приема претенцията, така както е заявена.

Въпрос: Защо изобщо говорим за санкции, след като това изглежда като обикновен частен спор - един човек е дал заем и сега си иска парите обратно?

Отговор: Защото в случая не става дума за обикновен заем между две страни. Когато средствата са предоставяни на „Левски", международните санкции срещу тогавашния собственик на клуба Васил Божков и свързани с него лица и дружества все още не са били наложени. Те влизат в сила на 2 юни 2021 г., когато Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) включва Васил Божков в санкционния списък по глобалния закон „Магнитски", заедно със свързани лица и дружества.

Претендираните вземания произхождат от дружества, свързани с вече санкционирано лице и/или попадащи в обхвата на международни санкционни режими, а новият претендиращ кредитор е публично известен като адвокат на същото санкционирано лице. Освен това от „Левски" се иска плащането да бъде извършено по банкова сметка именно на това лице.

Допълнително, самият Васил Божков публично заявява, че това е „единственото неблокирано вземане", което неговите адвокати използват, като по негови думи средствата ще послужат за заплащане на работа, която те са свършили за него и/или предстои да вършат за него.

При такава последователност от факти клубът няма право да игнорира въпроса дали не се създава механизъм за заобикаляне на международни санкции и дали евентуално плащане не би изложило „Левски" на санкционен, банков, правен, лицензионен или репутационен риск.

Въпрос: Значи ли всичко това, че „Левски" няма да плати никога и няма да плати нищо?

Отговор: Не, не означава това. Клубът е финансово стабилен, но няма да извърши плащане без ясен, законен и безопасен път. Ако държавата, регулаторите и компетентните институции очертаят такъв път и потвърдят, че няма риск за „Левски", клубът ще обсъди въпроса вътрешно и ще защити интереса си по отношение на действително дължимите суми. Към момента такъв път няма, а отделно от това „Левски" не приема автоматично нито основанието, нито размера на претендираната сума. Разговори по конкретни плащания са излишни, преди да бъде намерен ясен и законен механизъм, който не поставя клуба под риск.

Въпрос: Вярно ли е, че „Левски" може да изгуби лиценза си за евротурнирите, ако не плати претендираната сума?

Отговор: Не. Лицензът на „Левски", както и на всеки друг клуб, зависи от изпълнението на задълженията към футболисти, треньори, служители, други клубове, НАП и футболните институции, както и от коректното счетоводно отразяване на всички задължения. Клубът получи лиценз за участие в европейските клубни турнири за сезон 2026/2027 на 12.06.2026 година (вижте и приложения документ). Темата не следва да бъде използвана за внушения, натиск или създаване на излишно напрежение сред привържениците.

Въпрос: „Клубът трябва да е благодарен, че г-н Божков не си е поискал парите по-рано" - така ли е?

Отговор: „Левски" цени всяка помощ от миналото, но не може да бъде „благодарен", че не са му поискани пари, които клубът така или иначе не е имал възможност да плати по законен начин, без да създаде тежък правен, санкционен и лицензионен риск.

Темата „Левски" беше използвана и в политически контекст, с обещания, че тези пари няма да се търсят. Публично беше представяно като личен жест нещо, което така или иначе не можеше да бъде реализирано без намесата и становището на компетентните институции. Днес курсът очевидно е обърнат, но нашата задача е да опазим клуба от всякакви политически интереси.

Въпрос: Какво прави ръководството в момента?

Отговор: Клубът вече е изпратил официален отговор до адв. Стоян Баумайер, в който ясно е посочено, че преди да се обсъжда каквото и да било плащане, следва да бъдат спазени всички законови изисквания, включително тези, свързани с надлежното уведомяване на длъжника при цесия.

Според българското право договорът за цесия се сключва между стария и новия кредитор, но за да има прехвърлянето действие спрямо длъжника, той трябва да бъде надлежно уведомен от стария кредитор (цедента), съгласно чл. 99, ал. 3 и 4 от Закона за задълженията и договорите. Това не е формалност, а законова защита за длъжника, за да е ясно кой има право да претендира плащане, на какво основание, в какъв размер и по какъв ред."