Републиканският шампионат по мотоциклетизъм пристига в Самоков

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Три дни адреналин, рев на двигатели и зрелищни битки на A1 Motor Park

От 26 до 28 юни 2026 г. A1 Motor Park край Самоков ще посрещне едно от най-вълнуващите събития в календара на българския мотоциклетен спорт - трети и четвърти кръг от Републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта.

За първи път през сезон 2026 най-добрите състезатели от България и чужбина ще се изправят един срещу друг на модерното трасе край Самоков, за да покажат скорост, умения и безкомпромисна борба за победата. На стартовата решетка ще застанат едни от най-силните пилоти в страната и региона, които ще премерят сили в осем състезателни класа: SP125, SSP300, SSP600, F600, RK600, F1000, RK1000 и престижния Superbike (SBK). Снимка Bulgarian Motorcycle Federation/ A1 Motor park

Събитието, организирано от Българската федерация по мотоциклетизъм и Lara Racing Moto Club, обещава вълнуващ уикенд за всички почитатели на високите скорости и състезателния дух.

Освен зрелищните стартове, посетителите ще имат възможност да се потопят в атмосферата на падока, да разгледат отблизо състезателните машини и да се срещнат с пилотите. Това е рядък шанс да се види подготовката на отборите непосредствено преди излизането им на трасето.

Всеки завой и всяко изпреварване могат да променят хода на състезанието, а напрежението се усеща директно от трибуните. Тук си част от битката.

Билетите за събитието вече са в продажба.

https://www.kupibileti.bg/bg/category/339