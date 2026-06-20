Нидерландия отнесе 5:1 Швеция за първа победа в групата

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Нидерландия сгази 5:1 Швеция и вече има победа в предварителната група на световното по футбол.

В Хюстън отборът на Роналд Куман поведе още в 5-ата минута срещу Швеция. Топката тръгна от вратаря Барт Фербрюген и стигна до Тижани Райндерс, който подаде на Коди Гакпо, а центрирането бе засечено от Брайън Броби.

Нападателят на английския "Съндърланд" вкара и втория гол в 17-ата минута, когато след подаване от Дензел Дъмфрис се оказа на ръба на засадата и една докосна топката, но това се оказа достатъчно, за да я отклони във вратата.

В последната минута от редовното време на първата част Швеция вкара. Густаф Лагербилке прати топката в мрежата след центриране на Бенямин Нюгрен отляво от статично положение, но се оказа, че има засада.

В първия си мач Нидерландия допусна изравняване от Япония за 2:2 в последния момент, а Швеция отнесе 5:1 Тунис.

Още с една от първите си атака през второто полувреме "оранжевите" вкараха и трети гол - в 47-ана минута Гакпо отклони от няколко метра центрирането на Дъмфрис. 7 минути по-късно асът на "Ливърпул" получи по лявото крило, освободи се и с плътен шут направи 4:0.

Шведите все пак счупиха нулата, след като Антони Еланга се измъкна между трима и сам срещу вратаря не сбърка.

5:1! В четвъртия си мач за националния отбор Крисенсио Съмървил вкара втория си гол. Нидерландците разцъкаха в центъра, топката стигна до играча на "Уест Хем" и той отбеляза с шут почти от границата на наказателното поле.