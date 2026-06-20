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Христо Илиев само на 12 стотни от рекорда на 100 метра, Саръбоюков остана трети

Георги Банов

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Христо Илиев лети към титлата във Волос.

Христо Илиев спечели титлата на 100 метра на балканиадата по лека атлетика във Волос (Гърция). Той записа 10,25 секунди, само на 12 стотни от рекорда на Петър Петров от олимпиадата в Москва. 

Илиев бе малко ядосан след финала, като се оплака, че стартерът задържал спринтьорите малко повече от необходимото. 

Божидар Саръбоюков остана трети в скока на дължина с 8,13 метра. Легендата Малтиадис Тентоглу, който притежава всички титла в скока на дължина стресна съперниците си с 8,36 метра в първия си опит и след това не записа резултат. Втори стана сърбинът Лука Бошкович, който в последния си опит изпревари Божидар, като прелетя 8,19 метра. 

Тихомир Иванов стигна до бронз в скока на височина, но с изклютелно слаб резултат от 212 см. Гъркът Андреа Мита спечели с 220.

Европейската шампионка в спринта за девойки Радина Величкова остана осма във финала на 100 метра с 11,61 сек.

17-годишната Виктория Ангелова направи личен резултат в тройния скок от 13,52 метра. С 13,42 метра Галина Николова също направи най-добър резултат в кариерата си.

Росина Николова на 800 метра също подобри постижението си на 800 метра с 2:07,68 мин.

Христо Илиев лети към титлата във Волос.
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