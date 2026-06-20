Христо Илиев само на 12 стотни от рекорда на 100 метра, Саръбоюков остана трети

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Христо Илиев спечели титлата на 100 метра на балканиадата по лека атлетика във Волос (Гърция). Той записа 10,25 секунди, само на 12 стотни от рекорда на Петър Петров от олимпиадата в Москва.

Илиев бе малко ядосан след финала, като се оплака, че стартерът задържал спринтьорите малко повече от необходимото.

Божидар Саръбоюков остана трети в скока на дължина с 8,13 метра. Легендата Малтиадис Тентоглу, който притежава всички титла в скока на дължина стресна съперниците си с 8,36 метра в първия си опит и след това не записа резултат. Втори стана сърбинът Лука Бошкович, който в последния си опит изпревари Божидар, като прелетя 8,19 метра.

Тихомир Иванов стигна до бронз в скока на височина, но с изклютелно слаб резултат от 212 см. Гъркът Андреа Мита спечели с 220.

Европейската шампионка в спринта за девойки Радина Величкова остана осма във финала на 100 метра с 11,61 сек.

17-годишната Виктория Ангелова направи личен резултат в тройния скок от 13,52 метра. С 13,42 метра Галина Николова също направи най-добър резултат в кариерата си.

Росина Николова на 800 метра също подобри постижението си на 800 метра с 2:07,68 мин.