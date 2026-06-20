Виктор Скерлев с медал от турнир Гранд при в джудото

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Виктор Скерлев постигна най-големия си успех в кариерата досега, след като взе бронз на Големия шлем в Монголия.

На старта в категория до 73 кг българинът победи Джаехонг Ан (Република Корея) след трето предупреждение за неговия съперник. После преодоля Мануел Ломбардо (Италия) също след трето предупреждение.

В четвъртфиналите загуби от 15-ия в света Уранбаяр Одгерел (Монголия) след златна точка юко, като двубоят продължи 6,35 мин.

В репешажите Скерлев победи мароканеца Хасан Дукали с ипон за 1,51. А в битка за бронза се наложи и над състезаващия се за Великобритания грузинец Иракли Гогинашвили – златна точка с вадзари, като това бе и най-дългата му среща, продължила 8,28 мин.

Съперникът му е 50-и в света, Скерлев е 44-ти.