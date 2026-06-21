Прави впечатление, че Самир Шауд, главният революционер на цяла Бразилия и президент на местната футболна конфедерацията (КБФ), не присъства в лагера на националния отбор. Той реши да седи отстрани, за да не опетни репутацията на футболистите и организацията.

Е, КБФ отдавна няма репутация, а своята "Селесао" сериозно я накърни през последните три години. Въпреки че за някои въпросната репутация престана да съществува след 1:7 срещу Германия в полуфинала на световното на родна земя.

Но тайната на отсъствието на шефа е проста.

Самир Шауд, се озова в центъра на шумен скандал, след като се твърди, че е използвал средствата на организацията, за да плати хотели и полети за любовницата си до Световното първенство.

Папарашка снимка на шефа на Конфедерацията на бразилския футбол Самир Шауд с любовницата му

Разследване, публикувано от журналиста Лео Диас, разкри, че босът е оставил жена си в хотел в Мексико и е отишъл на среща в града на Статуята на свободата Ню Йорк, за да се срещне с предполагаемата си любовница - инфлуенсър или бизнесдама, Камила Кристина Андраде, чийто престой в хотел в Ню Йорк е бил платен от сметката на CBF.

Босът на КБФ със съпругата си

Според разследването други спорни разходи включват пътуване до Световното клубно първенство в Доха, където хотелските сметки и VIP билетите за инфлуенсърите Тамирес, известен още като Тата, и Барселос също са били фактурирани за сметка на федерацията.

КБФ отрече твърденията за злоупотреба с обществени средства, заявявайки, че всички разходи на членовете на делегацията за подобни събития се заплащат лично, а организацията покрива само институционалните разходи.

Ясно е, че самото му отиване на световното първенство със съпруга и любовница е признак за умствена недостатъчност на Шауд. Но изразите „умствена недостатъчност" и „шеф на Бразилската футболна конфедерация" често са синоними през последните десетилетия и се употребяват в комбинация.

Един от предшествениците на Шауд, полковник Нунес, който няколко пъти е изпълнявал длъжността председател на федерацията, беше обявен за „невменяем" от съд в Рио 2014, а всичките му подписи и решения бяха анулирани.

Дословно: „Антонио Карлос Нунес, известен още като полковник Нунес, който се явява като подписал документите, не е притежавал когнитивните способности да ги подпише." Накратко, първият вицепрезидент и от време на време изпълняващ длъжността председател на федерацията е идиот. Чудно ли е тогава, че в бразилския футбол цари пълен бардак от години?

Някъде предишните босове Рикардо Тейшейра и Марко Поло дел Неро, който е излежал присъда за подкуп, сигурно се смеят. Последният е на тригодишен меден месец с 32-годишна бразилска телевизионна водеща. Дел Неро, секунда, е на 85. Ето какво означава много да обичаш парите и да умееш да ги харчиш...

85-годишният бивш шеф на бразилския футбол Марко Поло дел Неро е на 3-годишен меден месец с 32-годишен модел.

А в същото време съпругите и приятелките на играчите на "Селесао" дойдоха в САЩ, за да ги подкрепят. Феновете стискат палци никой от футболистите да не се е сетил да доведе и „резервния" си вариант на световното първенство...