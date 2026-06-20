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Кот д'Ивоар поведе на Германия, два отменени гола ...

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Кот д'Ивоар поведе на Германия, два отменени гола за Бундестима (На живо)

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Германия и Кот д'Ивоар влязоха в битка кой със сигурност ще продължи в елиминациите на Световното първенство, а изненадващо африканците поведоха в 30-ата мин с гол на капитана си Франк Кесие.

След като двата тима стартираха с победи - с различно измерение (7:1 и 1:0), но все пак даващи по три точки, сега европейците и африканците играят един срещу друг в Торонто от 23 часа българско време. 

Нико Шлотърбек получи травма още в началото на мача, но след лекарска помощ остана в игра, макар и с проблеми.
Нико Шлотърбек получи травма още в началото на мача, но след лекарска помощ остана в игра, макар и с проблеми.

Още в 13-ата секунда Кай Хаверц отправи първия удар, но прати топката над вратата.

В 10-ата мин Кимих центрира към Кай Хаверц, който отигра с глава и насочи топката към левия ъгъл на вратата, но стражът Фофана беше близо, реагира и отрази.

След шут на Мусиала в 18-ата мин топката профуча покрай вратата на Кот д'Ивоар.

И Нмеча видя шанс за изстрел фронтално срещу вратата, а след рикошет в защитник на африканците топката прелетя малко над напречната греда. След корнера топката влезе в мрежата на Фофана, но съдиите отсъдияха нарушение на Павлович срещу вратаря при атакуването на топката във въздуха.

И както Бундестимът владееше събитията на терена, след паузата за пиене на вода Мануел Нойер "пи една студена вода". Сякаш устремът на германците се изпари с 3-минутната пауза, европейците проспаха едно положение и Кот д'Ивоар поведе. 

Диоманде проби и центрира, Амад Диало стреля, но Натаниел Браун блокира удара му. Топката обаче попадна у Кесие, който веднага я прати в мрежата - 1:0 за "слоновете".

В 39-ата мин гол на Кай Хаверц беше отменен. Съдиите оставиха играта да продължи, но след като Хаверц прати топката в мрежата, маркираха нарушение. И второ отменено попадение за Германия. 

***

Мануел Нойер пък влезе в историята - от днес той е вратарят с най-много мачове на световни първенства! 

Още с обявяването на стартовите състави на Германия и Кот д'Ивоар стана ясно, че имаме новина. Заставайки на вратата на Бундестима, 40-годишният Нойер чупи досегашния рекорд на Юго Лорис от Франция. 

В дебютната среща на Мондиал 2026 за четирикратните световни шампиони - срещу дебютанта Кюрасао, Нойер изравни Лорис. Победното 7:1 беше 20-ата среща на световна за немския ветеран, каквото беше и досегашното върхово постижение на френския страж. 

Срещу Кот д'Ивоар Мануел Нойер играе своя мач №21 на шампионати на планетата. И вече няма друг вратар като него. 

Доскоро германци бяха начело на класацията на футболистите с най-много мачове - бившият селекционер на България Лотар Матеус има 25, а Мирослав Клозе - 24. №1 от всички футболисти обаче е аржентинецът Лионел Меси, който вече е с 27 мача на световно. 

При вратарите обаче "титлата" вече е в Германия.

В първия си мач Кот д'ивоар би Еквадор с 1:0 с гол в 90-ата мин, отваряйки си пътя към елиминациите.

Фенове на Германия се целуват, докато мъжът държи в ръка реплика на световната купа - настроение на трибуните преди мача с Кот д'ивоар. СНИМКА: РОЙТЕРС
Фенове на Германия се целуват, докато мъжът държи в ръка реплика на световната купа - настроение на трибуните преди мача с Кот д'ивоар. СНИМКА: РОЙТЕРС

Съставите на Германия и Кот д'ивоар:

ГЕРМАНИЯ: 1. Мануел Нойер - 6. Йозуа Кимих (К), 4. Йонатан Та, 15. Нико Шлотербек, 18. Натаниел Браун - 5. Александър Павлович, 23. Феликс Нмеча - 19. Лерой Сане, 10. Джамал Мусиала, 17. Флориан Вирц - 7. Кай Хаверц

КОТ Д'ИВОАР: 1. Яия Фофана - 7. Одилон Косуну, 5. Уилфред Синго, 20. Емануел Агбаду, 3. Гислен Конан – 8. Франк Кесие (К), 18. Ибрахим Сангаре, 26. Крист Улаи - 11. Ян Диоманде, 9. Анж-Йоан Бони, 15. Амад Диало

Нико Шлотърбек получи травма още в началото на мача, но след лекарска помощ остана в игра, макар и с проблеми.
Фенове на Германия се целуват, докато мъжът държи в ръка реплика на световната купа - настроение на трибуните преди мача с Кот д'ивоар. СНИМКА: РОЙТЕРС

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