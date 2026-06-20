Иван Иванов завърши с 2 победи на демонстративния турнир в Англия

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Иван Иванов записа втора победа от три мача на демонстративния турнир по тенис на трева в Нотингам (Великобритания).

17-годишният българин спечели срещу норвежеца Херман Хьойерал с 6:4, 6:4.

В първия си мач Иванов се наложи с 6:3, 6:3 над бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс (Великобритания), а във втората си среща отстъпи с 5:7, 4:6 пред друг представител на домакините – Лиъм Броуди.

Със силното си представяне в Нотингам Иванов направи отлична подготовка за квалификациите на „Уимбълдън", които започват в понеделник.