ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кот д'Ивоар поведе на Германия, два отменени гола ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23081628 www.24chasa.bg

Иван Иванов завърши с 2 победи на демонстративния турнир в Англия

1356
Иван Иванов Снимка: БФТенис

Иван Иванов записа втора победа от три мача на демонстративния турнир по тенис на трева в Нотингам (Великобритания).

17-годишният българин спечели срещу норвежеца Херман Хьойерал с 6:4, 6:4.

В първия си мач Иванов се наложи с 6:3, 6:3 над бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс (Великобритания), а във втората си среща отстъпи с 5:7, 4:6 пред друг представител на домакините – Лиъм Броуди.

Със силното си представяне в Нотингам Иванов направи отлична подготовка за квалификациите на „Уимбълдън", които започват в понеделник.

Иван Иванов Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)