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https://www.24chasa.bg/sport/article/23081647 www.24chasa.bg

Елизара Янева спря чак на полуфинал в Италия

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Елизара Янева

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на турнира по тенис от сериите WTA 125 в Бреша (Италия) с награден фонд от 115 хиляди евро.

19-годишната българка отстъпи с 3:6, 3:6 пред бившата №31 в световната ранглиста Маяр Шериф (Египет). 

Това беше първи полуфинал на сингъл в кариерата на талантливата пловдивчанка на такъв турнир. Благодарение на отличното си представяне в Бреша Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста и ще се доближи до топ 200.

През следващата седмица Янева ще играе в квалификациите на „Уимбълдън". Това ще бъде дебют за нея в този турнир и второ участие в квалификациите на"Големият шлем" след „Ролан Гарос".

Елизара Янева

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