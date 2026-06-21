Ундав вкара Германия в елиминациите за първи път от световната титла преди 12 г. в Бразилия

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Денис Ундав вкара Германия с двата си гола за обрата до 2:1 над Кот д'Ивоар за първи път от 2014 г. в елиминациите на световно първенство.

С 6-те си точки бундестимът е сигурен за 1/16-финалите на мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

На предишните 2 световни немците отпаднаха безславно в групите на най-високия футболен форум.

Преди 12 години в Бразилия Германия премина всички нива в елиминациите, за да триумфира като първенец на планетата за 4-и път. Освен това бундестимът се превърна в първия, който вдига титлата на територията на Америка - Южна, Централна или Северна, а и единственият до момента.

Ундав окончателно вече е всеобщ любимец на немските фенове. Те и всякакъв калибър и типаж футболни специалисти са в недоумение защо селекционерът Юлиан Нагелсман не го пуска титуляр.

Двамата имаха индиректен конфликт, когато след поредно добро представяне на нападателя на "Щутгарт" треньорът на маншафта изтърси нелепо, че Денис може би е добър, защото влиза като резерва. После Нагелсман се извини.

Статистиката обаче говори ясно. След успеха над котдиоварците 29-годишният Ундав има на сметката си 11 мача за Германия. В тях е вкарал 9 гола и има 4 асистенции. Играл е 427 минути, а средно за попадение са му били нужни 48 минути. Не много зле, както гласи знаменитата реплика на тенис легендата Новак Джокович.