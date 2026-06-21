Загубилите Еквадор и Кюрасао опитват да измъкнат нещо един от друг в Канзас (съставите)

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Неудачниците от първия кръг в група Е Еквадор (0:1 от Кот д'Ивоар) и Кюрасао (1:7 срещу Германия) играят един срещу друг на стадион "Ароухед" в Канзас.

Загубилият със сигурност отпада предсрочно, а равният резултат е взаимно самоубийствен, защото в следващия кръг южноамериканците играят с класиралия се вече напред Бундестим, а островитяните излизат срещу Кот д'Ивоар.

Ето съставите.

Еквадор: Ернан Галиндес, Алан Франко, Вилиан Пачо, Пиеро Енкапие, Джон Йебоа, Моисес Кайседо, Хорди Алсивар, Педро Вите, Первис Еступинан, Гонсало Плата, Енер Валенсия.

Кюрасао: Елой Роом, Джошуа Бренет, Журиен Гаари, Армандо, Обиспо, Шерел Флоранус, Деверон Фонвил, Тахит Чонг, Ливано Комененсия, Леандро Бакуна, Жуниньо Бакуна, Хурген Локадила.