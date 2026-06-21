Япония поведе 1:0 на Тунис пред Стоичков за историята - мачът им е №1000 на световните първенства

1000-ият мач в историята на световните първенства по футбол се играе на стадион „Естадио BBVA", където Тунис знае, че загубата може да бъде фатална за надеждите им за продължаване напред, докато се изправят срещу пълната с изненади Япония в група F.

Още в 4-ата минута азиатците поведоха. Кейто Накамура проби отляво и подаде успоредно на вратата. Най-съобразителен в малкото наказателното поле бе Даичи Камада, който откри резултата.

На мача присъства и българската футболна легенда Христо Стоичков.

"В неделя в 7 ч българско време ще се играе мач номер 1000 на световните първенства! Япония срещу Тунис!

Преди 32 години се игра мач номер 500! Знаете ли кой е той? България срещу Аржентина! Бихме ги с 2:0! Аз, Наско Сираков и всички от отбора останахме в историята!

Джани Инфантино специално настоя да отида в Монтерей по случай юбилея! Очаквам още един спектакъл!", написа Камата в профила си във фейсбук.

Самият Инфантино също е на мача в компанията на министър-председателката на Япония Сание Такаичи.

Разгромът на Тунис с 1:5 от Швеция в първия им мач беше най-тежката им загуба на финали и доведе до смелото решение да бъде уволнен на секундата мениджърът Сабри Ламуши.

Бившият треньор на Саудитска Арабия Ерве Ренар е натоварен с задачата да обърне турнира, но „Картагенските орли" са в серия от само една победа от осем мача (2 равенства, 5 загуби), губейки последните си три мача с общ резултат 1:11. Следователно Тунис е на път да отпадне за седми пореден в групите на световно първенство, но пък може да се окуражи от победите в последните си две участия на финалите.

Снимка: РОЙТЕРС

Япония на два пъти изоставаше резултата, за да започне кампанията си на световното с равенство 2:2 срещу Холандия. Това прекъсна серия от шест победи за отбор, от който се очаква силна серия това лято, но никога преди не е преминавал осминафиналите. Мениджърът Хаджиме Мориясу беше начело, когато загубиха след дузпи от Хърватия на този етап през 2022 г., и сега ще се стреми да изведе „Самураите" до първата им чиста мрежа на мондиал в 11 опита (3 победи, 3 равенства, 4 загуби).

Япония спечели пет от предишните шест мача между двата отбора (1 загуба), включително успех с 2:0, когато се срещнаха на Световното първенство през 2002 г. В нито една от срещите между тези отбори и двата отбора не са отбелязали гол.

Ето стартовите състави.

Тунис: Амен Дамен, Омар Рекик, Монтасар Талби, Дилан Брон, Ян Валери, Елиес Схири, Анибал Межбри, Али Абди, Елиас Саад, Себастиан Тунекти, Ани Слиман.

Япония: Зион Сузуки, Такехиро Томиясу, Ко Итакура, Хироки Ито, Рицу Доан, Каишу Сано, Даичи Камада, Кейто Накамура, Джуниа Ито, Ао Танака, Аясе Уеда.