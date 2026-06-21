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Ден след хеттрика вдигнаха гигантска статуя на Лионел Меси в родината му - 26 метра и 70 тона

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Лионел Меси е изиграл само един мач с аржентинския национален отбор досега на световното първенство през 2026 г., но той бе достатъчен, за да се превърне в най-резултатния реализатор в историята на мондиалите - поне за известно време и заедно с Мирослав Клозе.

Лионел Меси беше почетен отново; този път обаче славата му придобива монументални размери - издигнат му е паметник, който претендира да е най-големият негов в целия свят.

Сред детайлите на тази статуя се посочва, че това е 26-метрова метална конструкция, проектирана от скулптора Алдо Беройса, разположена е в Неукен, Аржентина, и тежи колосалните 70 тона.

В началото на юни същата 2026 г. 21-метрова статуя на Меси е демонтирана в Индия поради оплаквания от обществеността относно нейната нестабилност, причинена от силни ветрове.

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