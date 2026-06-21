За първи път в историята си "Левски" ще има над 10 000 продадени сезонни карти

Шампионът „Левски" за първи път в историята ще има продадени над 10 хиляди сезонни карти.

До момента са купени 9200, а днес изтича срокът за подновяване на още 1300 пропуска за новия сезон. Тези, които не са подновят, ще бъдат пуснати в продажба и при огромния интерес със сигурност ще бъдат пласирани.

Ето какво обявиха от клуба:

"Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо! А за вас граници няма - ФЕНОМЕНАЛНИ сте! Днес е последният ден, в който картодържателите от миналия сезон могат да подновят абонамента си. До момента са поръчани 9200 карти, а броят на неподновените е 1300.

Всички места от неподновени карти ще бъдат пуснати в свободна продажба утре (22.06) в 10:00 часа. Поради многобройните въпроси сме длъжни да уточним, че ако сте направили поръчка онлайн и в имейла за потвърждение статусът на поръчката е "Приета/Обработва се" или "Платена", това означава, че всичко с Вашата карта е наред. Ако сте били картодържател през миналия сезон и статусът на поръчката Ви е променен на "Отказана" или "Възстановена", това означава, че трябва да влезете в нашата система и да подновите картата си.

Молим Ви за търпение, тъй като обемът от поръчки е огромен, а ние изпращаме ежедневно стотици поръчани карти. Уверяваме Ви, че всеки ще получи своята абонаментна карта навреме, преди първия официален домакински мач на отбора."