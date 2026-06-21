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България пречупи дебютанта Украйна 3:2 за втора победа в Лигата на нациите

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Националките се радват след победата. Снимка: VNL

Волейболистките на България завършиха втората седмица от Лигата на нациите, която е втора за тях от 8 мача.

След 3 загуби в Банкок (Тайланд) момичетата на селекционера Марчело Абонданца се пребориха за 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15) над дебютанта Украйна.

Така националките ни се изкачиха от предпоследната 17-а на 16-ата позиция с 5 точки. Следващите 2 отбора - Доминиканска република и Франция, обаче са с мач по-малко

Отборът на последното място в Лигата на нациите изпада от престижната надпревара. В третата седмица нашите ще се изправят срещу Сърбия на 8 юли. Следват срещи с Чехия, Франция и Германия в рамките на пет дни.

Мерелин Николова бе най-резултатна днес за България с 16 точки (1 ас). Мирослава Паскова добави 13 (2 аса), а Микаела Стоянова - 12 (1 ас, 1 блок).

Националките се радват след победата. Снимка: VNL

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