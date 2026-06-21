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Узбек спря Киуан за златото на световната купа по бокс в Гуейян

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Рами Киуан Снимка: БФБокс

Рами Киуан спечели сребърен медал от световната купа по бокс в Гуейян (Китай). Под наставленията на Жоел Арате родният боксьор постигна поредния си голям успех в категория до 75 килограма.

Световният вицешампион от Ливърпул изигра добър мач и малко не му стигна срещу един от най-силните боксьори в дивизията - Саиджамшид Жафаров.

Представителят на Азия има бронз от Ливърпул за Азербайджан и сребро от световното първенство в Ташкент за родината си Узбекистан.

Така България записа успешно представяне на световната купа в Гуейян.

В Китай националите се поздравиха още с бронз от страна на Радослав Росенов (60 кг). Световната купа е един от най-престижните турнири на World boxing и е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Освен със сребърния медал, Киуан си тръгва и със 100 точки за международната ранглиста. Бронзът на Росенов му осигури 75 към актива.

Рами Киуан Снимка: БФБокс

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