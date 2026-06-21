Стоичков до японска принцеса на мач №1000 от световни първенства

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Легендата на футбола ни Христо Стоичков бе сред зрителите на мача Япония -Тунис 4:0 от световното първенство, който се състоя в Монтерей (Мексико). Той бе под №1000 на мондиал. Чрез пост във фейсбук профила си Камата изрази емоциите, донесла му срещата.

"Мач №1000 на световните първенства!

Огромна чест да бъда поканен от Джани Инфантино, да се снимам в ложата на стадиона в Монтерей с Хисако, принцеса на Япония!

Да гледам заедно с толкова близък приятел като Давор Шукер - и двамата сме „Златни обувки" на мондиали!

Но най-важното от всичко беше уважението и спомена за мач №500 - между България и Аржентина през 1994 година! В главата ми непрекъснато се връщаха спомените от моя гол, от гола на Наско, от паса на Емо, от корнера на Краси, от всяка секунда с най-великия български отбор!", гласи той.

През 1994-а в Далас (САЩ) България победи 2:0 световния вицешампион Аржентина и се класира за 1/8-финалите на американския мондиал.

Стоичков откри резултата след пас на Емил Костадинов, а Сираков направи 2:0 след центриране от корнер на Балъков.