Националите на Узбекистан с жест към разплакалото се след загубата от Колумбия момче

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От националния отбор на Узбекистан поканиха малък фен на тренировка.

След мача от световното срещу Колумбия (1:3), в социалните мрежи стана много популярно видео, на което момчето не може да сдържи сълзите си заради поражението на тима, воден от Фабио Канаваро.

В същото време заобикалящите го колумбийци започнаха да скандират „Узбекистан, Узбекистан!", за да подкрепят разстроеното дете.

Затова момчето бе специално поканено в лагера на Узбекистан. Там то се запозна с футболистите, направи си общи снимки с отбора и получи като подарък мачова фланелка с автографи от всички играчи.