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Кралят и кралицата на Нидерландия празнуват с националите на Кюрасао първата точка на световно

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Кралят на Нидерландия Вилем-Александър и кралица Максима поздравиха по изключително емоционален начин националния отбор на Кюрасао след мача от световното срещу Еквадор, в който с 0:0 малката острова държава от Карибите спечели първата си точка на мондиал.

Първоначално кралската двойка подкрепи отбора на Нидерландия в Хюстън по време на мача срещу Швеция (5:1), а след това замина за Канзас Сити за двубоя на Кюрасао.

Тимът, воден от треньора Дик Адвокаат, не допусна гол благодарение на 15-те спасявания на вратаря Елой Ром.

След края на срещата кралят и кралицата на Нидерландия влязоха в съблекалнята на Кюрасао и се присъединиха към празненствата и танците.

Кюрасао е съставна (автономна) държава в рамките на Кралство Нидерландия, заради което Вилем-Александър и Максима се явяват държавни глави и на острова.

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