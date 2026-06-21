Иван Иванов ще играе с унгарец в квалификациите на "Уимбълдън"

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Иван Иванов започва участието си в квалификациите на "Уимбълдън" с мач срещу унгарец.

Съперник на нашия тенисист ще бъде Жомбор Пирош, който в момента е 175-и в световната ранглиста.

Иван през миналия сезон стана шампион за юноши в този турнир от "Големият шлем" и по традиция организаторите му дадоха покана да играе при мъжете тази година. Ако премине първия кръг, носителят на титлата и от US Open очаква Стефано Наполитано (Ит) или представителя на домакините от Великобритания Били Харис.

При жените в кваликациите на "Уимбълдън" ще ни представят Виктория Томова и дебютантката Елизара Янева.