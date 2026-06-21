Атлетите ни докосват рекорди от миналия век

Два рекорда от олимпийските игри в Москва преди 46 години вече са в обсега на атлетите ни. На балканиадата във Волос Христо Илиев остана вече официално на 12 стотни от този на Петър Петров на 100 метра, а след това с Никола Караманолов, Зинга Фирмино Барбоса и Георги Петков са на 37 от постижението на щафетата ни от игрите в СССР от 38,99 сек.

“Една от мечтите ми е бъде подобрен този рекорд в щафетите, в който участва и моят баща. Заради това помолих състезатели и треньори да се съберат и да направят подготовка заедно. Смятам, че в скоро време може да направим и норматив за европейско и световно”, категоричен бе президентът на федерацията Георги Павлов. Според него най-важното на балканиадата е постигнато - младите състезатели да натрупат опит.

“Медалите не са толкова важни, колкото това, че показахме, че ни има", категоричен бе той.

“Не съм доволен от старта, защото когато ни казаха "по местата" и също малко преди да кажат "готови", аз още мърдах на блока, не можах да застана на блока, още бях в движение Очаквах малко по-силен резултат, но въпреки този слаб старт постигнах много добро време”, каза балканският шампион на 100 метра Христо Илиев.

Божидар Саръбоюков, който остана трети в скока на дължина пък отдаде спада на резултатите с умората, която се е натрупала от многото стартове. “Направих е прекалено много грешки", категоричен бе той.

Сега Саръбоюков ще си даде малко почивка, преди да почне подготовката за европейското. Той все още води на легендата Малтиадис Тентоглу в директните сблъсъци през сезона, но вече само с 4:3.

Българско присъствие имаше и извън атлетиката. Публиката бе надъхвана със странен аранжимент на “Бангаранга”, като със сигурност в един момент е гласът на Дара, но след това настава някакъв хаос.

Във втория ден на балканиадата за България се появи и Ани Стейпълтън от Пърт, Австралия, в скока на височина. Нейната майка е българка и тя вече ще се състезава за нас.