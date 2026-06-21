Ямал и Оярсабал водят Испания към задължителната победа срещу Саудитска Арабия - 3:0 (на живо)

След като вчера се появи интервю на Ламин Ямал, в което 18-годишният вундеркинд на европейския шампион Испания заяви, че няма как да изиграе цял мач заради доскорошната си контузия, днес дясното крило на "Барселона" е титуляр за иберийците на световното.

Техен втори съперник в групата е Саудитска Арабия, а дуелът е в Атланта (САЩ). И двата отбора са с по 1 точка след равенства - сензационно 0:0 на испанците с Кабо Верде и 1:1 на Саудитска Арабия с Уругвай.

След издънката европейският представител гони задължителна първа победа на мондиала.

И потегли към нея именно с гол на Ямал. След здрав натиск той се разписа за 1:0 след асистенция на Микел Оярсабал в 11-ата мин.

Самият Оярсабал само в рамките на 3 мин се разписа 2 пъти (21, 24) и Испания вече води с 3:0. Асистенциите бяха на Алекс Баена и Дани Олмо.

Състави:

Испания: Унай Симон - Педро Поро, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея - Родри - Педри, Олмо - Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Алекс Баена.

Саудитска Арабия: Мохамед ал Оваис - Сауд Абдулхамид, Абдулелах ал Амри, Хасан Ал Тамбакти - Али Ладжами, Насер ал Давсари, Мусаб ал Джуваир, Абдула Ал Хаибари, Мотеб Ал Харби - Ферас ал Брикан, Салем ал Давсари.