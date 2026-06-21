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Вратарят на Кюрасао постави рекорд по спасявания на световно

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Елой Роом прави поредно спасяване. Снимка: Ройтерс

Вратарят на Кюрасао Елой Роом стана рекордьор по спасявания в редовното време на световни първенства.

37-годишният страж имаше основен принос за спечелването на историческа първа точка от малката островна държава с цели 15 спасявания при нулевото равенство с Еквадор в другия мач от група Е.

В осминафинала на мондиал 2014 в Бразилия срещу Белгия вратарят на САЩ Тим Хауърд спря 16 пъти топката да посети мрежата му.

Това обаче стана след продължения, или за 120 минути. Американците отпаднаха след 1:2.

Роом подобно на колегата си от Кабо Верде Возиня увеличи, но в доста по-малък размер, последователите си в инстаграм. Заради подвизите му от по-малко от 100 000 те отиват към милион.

Елой Роом прави поредно спасяване. Снимка: Ройтерс

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