Вратарят на Кюрасао постави рекорд по спасявания на световно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на Кюрасао Елой Роом стана рекордьор по спасявания в редовното време на световни първенства.

37-годишният страж имаше основен принос за спечелването на историческа първа точка от малката островна държава с цели 15 спасявания при нулевото равенство с Еквадор в другия мач от група Е.

В осминафинала на мондиал 2014 в Бразилия срещу Белгия вратарят на САЩ Тим Хауърд спря 16 пъти топката да посети мрежата му.

Това обаче стана след продължения, или за 120 минути. Американците отпаднаха след 1:2.

Роом подобно на колегата си от Кабо Верде Возиня увеличи, но в доста по-малък размер, последователите си в инстаграм. Заради подвизите му от по-малко от 100 000 те отиват към милион.