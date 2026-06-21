Бленджини с 1 промяна в състава на световните ни вицешампиони за турнир №2 от Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини определи състава за втората седмица от Лига на нациите (VNL), която ще се проведе в Любляна.
В сравнение с групата за първия турнир в Бразилия треньорът ни прави една промяна в състава. На мястото на Жасмин Величков в отбора се завръща Георги Татаров.
Втората седмица от надпреварата в словенската столица ще се проведе в периода 24 - 28 юни.
Състав на България за турнира в Любляна:
Разпределители:
Симеон Николов, Стоил Палев
Посрещачи:
Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков, Борис Начев
Диагонал:
Венислав Антов
Либеро:
Дамян Колев, Руси Желев
Националите заминават за Любляна утре сутрин с полет в 6,20 ч. от Терминал 2 на летище „Васил Левски" в София.
Програмата на България в Любляна:
24 юни, 14,00 ч - България – Италия
25 юни, 21,30 ч - България – Словения
27 юни, 17,30 ч - България – Канада
28 юни, 14,00 ч - България – Украйна