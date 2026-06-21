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Бленджини с 1 промяна в състава на световните ни вицешампиони за турнир №2 от Лигата на нациите

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Георги Татаров в акция с екипа на националния Снимка: FIVB

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини определи състава за втората седмица от Лига на нациите (VNL), която ще се проведе в Любляна.

В сравнение с групата за първия турнир в Бразилия треньорът ни прави една промяна в състава. На мястото на Жасмин Величков в отбора се завръща Георги Татаров.

Втората седмица от надпреварата в словенската столица ще се проведе в периода 24 - 28 юни.

Състав на България за турнира в Любляна:

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Посрещачи:

Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков, Борис Начев

Диагонал:

Венислав Антов

Либеро:

Дамян Колев, Руси Желев

Националите заминават за Любляна утре сутрин с полет в 6,20 ч. от Терминал 2 на летище „Васил Левски" в София.

Програмата на България в Любляна:

24 юни, 14,00 ч - България – Италия

25 юни, 21,30 ч - България – Словения

27 юни, 17,30 ч - България – Канада

28 юни, 14,00 ч - България – Украйна

Георги Татаров в акция с екипа на националния Снимка: FIVB

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