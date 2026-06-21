Фенове пушиха джойнт във формата на световната купа - това може да се случи само в Америка

Феновете на световното първенство по футбол и марихуаната съчетаха двете си страсти, като изпушиха гигантски джойнт във формата на купата, която ще бъде връчена на отбора победител на 19 юли в Ню Йорк.

Запалянковците направиха реплика на трофей от трева, а

видеоклипове в социалните медии показаха мъж, който обгаря трофея със запалка.

След като той беше запален, няколко души от събралите се започнаха да пушат. Всички изглеждаха много щастливи да участват в пушенето и предаването на купата от един на друг.

Кадри от клипчето с тревната купа се разпространиха като горски пожар в социалните медии. Един потребител коментира: „Красивата игра току-що стана много по-спокойна." Друг каза: „Тези хора ще имат големи надежди." А трети обобщи: „Много добре знаете, че подобни неща могат да се случат само в Америка."