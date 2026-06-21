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Нервен дебют на австралийка за България на балканиадата по атлетика

Георги Банов

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Ани Стейпълтън

Нервен дебют направи 23-годишната австралийка Ани Стейпълтън за България на балканиадата във Волос. Тя преодоля 181 см от трети опит и остана 7-а в класирането. Натали Захариева приключи със 175.

Стейпълтън е родена в Пърт, като майка и е българка. След Гърция ще гостува една седмица на леля си в България. След това през юли смята да се върне в Европа, за да да участва на турнири. Ани пристигна във Волос с малко приключение, след като изпуснала връзката в Солун. Заради това лети до Атина, след което с кола идва на балканиадата.

Крум Захариев завърши трети в десетобоя с личен рекорд от 7387. Толкова български атлет не е събирал от доста време насам.

Ани Стейпълтън
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