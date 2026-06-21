Жегата не спря феновете на Испания за головото шоу срещу Саудитска Арабия

Въпреки високите температури и силното слънце в неделния следобед, десетки футболни запалянковци се събраха във фен зона в София, за да проследят двубоя между Испания и Саудитска Арабия от Мондиал 2026.

Испанските фенове имаха много поводи за радост, след като любимците им стигнаха до убедителна победа с 4:0. Още през първото полувреме настроението беше приповдигнато, след като Ламин Ямал откри резултата, а малко по-късно Микел Оярсабал на два пъти намери мрежата на съперника и до почивката "Ла Фурия" вече имаше комфортен аванс.

След подновяването на играта Испания продължи да натиска, а автогол на Хасан Ал Тамбакти оформи крайното 4:0. Всяко попадение беше посрещано с бурни аплодисменти и радостни възгласи от феновете пред големия екран.

В края на срещата привържениците очакваха и пети гол във вратата на Саудитска Арабия, след като Феран Торес прати топката в мрежата. Радостта им обаче беше кратка, тъй като след намеса на ВАР попадението беше отменено заради засада, което предизвика разочарование сред част от зрителите.

Въпреки това доброто настроение остана до последния съдийски сигнал, а фен зоната отново се превърна в място, където любителите на футбола споделиха емоциите от най-големия футболен форум на планетата.

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