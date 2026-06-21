Димитър Кисимов, Динко Динев и Александър Толев с победи в квалификациите в Пловдив

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Динко Динев, Александър Толев и Димитър Кисимов се класираха за финалите на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив.

Динев надигра друг българин - Виктор Марков, с 6:4, 6:3 за близо час и половина на корта и продължава напред. Утре той ще срещне японеца Наоки Таджима в спор за място в основната схема. На старта Хаджима елиминира 6:3, 6:1 Алекс Ганчев, който беше с "уайлд кард".

Толев победи индиеца Прайвал Дев след 7:6 (7:5), 4:1 и отказване на съперника му. На финала на квалификациите той ще срещне поставения под номер 1 Томаш Беркиета от Полша, който е 512-и в света.

Най-късно на корта излезе Кисимов, който надигра корееца Кампана Ли в три сета - 3:6, 7:6 (5), 6:1. Азиатският тенисист сервираше два пъти във втория сет при 5:4 и 6:5 за мача. Шампионът на двойки от Australian Open при юношите ще срещне австралиеца Томас Джон Фанкът.

Още на старта Максимилиан Борисов бе надигран от испанеца Иманол Лопес Морийо с 1:6, 4:6. Анас Маздрашки загуби от Никита Белозерцев (Узбекистан) с 2:6, 2:6.

Пьотър Нестеров и Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с "уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.