Георги Павлов: Вярваме в българските атлети, ще продължим да инвестираме в тях

Изключително съм доволен от представянето на българския национален отбор на Балканския шампионат по лека атлетика във Волос. Това каза президентът на федерацията Георги Павлов след края на първенството.

"България завърши участието си с шест медала — една титла, пет бронзови медала. Това е сериозен успех, зад който стоят много труд, постоянство, характер и отдаденост.

Искам обаче специално да подчертая, че достойно се представиха всички наши състезатели — не само медалистите. Всеки един атлет, който застана на старт, защити с чест екипа на България и показа резултата от своя труд, усилия и подготовка. Всеки атлет, който е дошъл на това състезание, го е заслужил с това, че е най-добрият или вторият най-добър в дисциплината си в България — заслужил го е с резултата си. Вярваме в нашите атлети и продължаваме да инвестираме в тях.

Основен партньор и най-голям спонсор за тези успехи е Министерството на младежта и спорта. Подкрепата на държавата е ключова за развитието на българската лека атлетика и за възможността нашите състезатели да се подготвят и да представят България достойно на международната сцена.

Твърдо вярвам, че на балкански първенства България трябва да участва с възможно най-големи отбори. Това са състезания, които дават шанс на повече атлети да покажат резултата от своя труд, да трупат опит, самочувствие и мотивация за още по-големи успехи.

Поздравявам всички състезатели, треньори и хора от щаба за достойното представяне. Тези медали са резултат от общи усилия, но най-важното е, че целият отбор показа дух, характер и отношение към националния екип."