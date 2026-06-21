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Иран вкара на Белгия, оказа се, че има засада

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Иран вкара на Белгия, оказа се, че има засада

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Ромелу Лукаку този път е титуляр за Белгия. Снимка: Ройтерс

Иран вкара гол на Белгия, но радостта бе кратка.

В мача от предварителната група на световното на най-скъпия стадион в света в Лос Анджелис след заучено положение от пряк свободен удар в 25-ата минута Мехди Тареми се оказа сам срещу Тибо Куртоа и отбеляза. Разглеждането на ситуацията с VAR обаче доведе до решението, че има засада. 

Със средна възраст от 32 години и 181 дни този стартов състав на Иран е най-възрастният в мач на световно от 1966 г., когато се води подобна статистика. 

За разлика от първи двубой с Египет сега за Белгия титуляр е Ромелу Лукаку. Отсъства Жереми Доку, който е на антибиотици заради респираторно заболяване. 

Ромелу Лукаку този път е титуляр за Белгия. Снимка: Ройтерс

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